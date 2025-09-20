Сионистский солдат ранен в городе Газа снайперами сопротивления

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», средства массовой информации сионистского режима сообщили о ранении еще одного солдата этого режима на севере города Газа.

Израильские СМИ заявили, что несколько раненых солдат армии этого режима были перевезены вертолетом из Газы на оккупированные территории.

Также армейское радио сионистского режима сообщило, что солдат 401-й бригады армии этого режима был ранен сегодня утром в результате стрельбы в городе Газа.

Этот сионистский солдат был ранен снайперами палестинского сопротивления в районе Шейх Ридван, был доставлен в больницу для лечения, и его семья была проинформирована о его ранении.