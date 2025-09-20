«Хезболла» призывает к участию в годовщине мученической смерти Сайида Хасана Насраллы

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Манар», отдел по связям с общественностью «Хезболлы» в субботу выпустил призыв, попросив ливанцев массово принять участие в годовщине мученической смерти «Сайида Хасана Насраллы» и «Сайида Хашема Сафиаддина».

В призыве говорится: «Мы приглашаем людей принять участие в церемонии поминовения мучеников Насраллы и Сафиаддина, которая состоится 27 сентября (5-го числа месяца Мехр) в 16:30 по местному времени».

Сайид Хасан Насралла, генеральный секретарь ливанской «Хезболлы», принял мученическую смерть в пятницу, 6-го числа месяца Мехр 1403 года, в результате преступного нападения узурпаторского сионистского режима на южный пригород Бейрута.