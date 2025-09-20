Как сообщает информационное агентство «Абна», Россия неоднократно подчеркивала незаконность действий европейских стран по возвращению несправедливых санкций против Ирана в рамках предполагаемого Совета Безопасности ООН.

Сегодня, в субботу, Министерство иностранных дел России выпустило заявление, в котором говорится: российская сторона неоднократно отмечала провокационный и незаконный характер действий европейских стран, участвующих в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), и председательства Южной Кореи в Совете Безопасности ООН, который находится под их влиянием.

Министерство иностранных дел России отметило, что это голосование подтверждает незаконность попыток «снэпбэка» и отвергает политический путь, направленный на оказание давления на Иран.

В заключение МИД России заявил: Москва подчеркивает необходимость продолжения конструктивного диалога с Ираном и настаивает на уважении международных норм и правовых обязательств в отношениях с Исламской Республикой Иран.

Стоит отметить, что в пятницу Совет Безопасности ООН вынес на голосование проект резолюции о бессрочной отмене санкций против Ирана, но этот проект не смог получить необходимую поддержку.

Россия, Китай, Пакистан и Алжир были среди стран, которые проголосовали «за» этот проект.

Это заседание состоялось после того, как три европейские страны — Великобритания, Франция и Германия — 28 августа (6 сентября) начали 30-дневный процесс по возвращению санкций Организации Объединенных Наций.

Европейская тройка заявила, что Тегеран не выполнил свои обязательства по ядерной сделке 2015 года, которая была заключена с целью предотвращения получения Ираном ядерного оружия, — утверждение, которое иранские власти всегда отвергали.