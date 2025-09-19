Россия обеспечивает безопасность Запорожской атомной станции (ЗАЭС) согласно международным обязательствам, невзирая на постоянные нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 сентября заявило Министерство иностранных дел России.

«Несмотря на непрекращающиеся нападения со стороны ВСУ, Россия обеспечивает безопасность ЗАЭС в полном соответствии со своим национальным законодательством, а также взятыми нашей страной на себя международными обязательствами», — говорится в документе на сайте ведомства.

Таким образом МИД России отреагировал на принятие инициированной Канадой и Украиной резолюции «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине», которая была утверждена на 69-й сессии генконференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В ведомстве подчеркнули, что документ носит сугубо антироссийский характер и ставит под сомнение территориальную целостность России. Применение гарантий на ЗАЭС будет возможно, только если РФ внесет станцию в список мирных ядерных установок. Москва такого решения не принимала.

«Подчеркиваем, что никакой «миссии» МАГАТЭ на ЗАЭС нет. Группа сотрудников секретариата агентства находится на станции по приглашению нашей страны. Основной их задачей является фиксация провокаций Киева в отношении станции и прилегающих к ней объектов. <…> Какие-либо дополнительные требования со стороны агентства в этом отношении неприемлемы», — указал МИД

Добавляется, что принятая провокационная антироссийская резолюция вышла далеко за рамки устава МАГАТЭ, в связи с чем для России является политически и юридически ничтожной.

12 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обратил внимание на то, что руководство Международного агентства по атомной энергии не реагирует на атаки ВСУ по ЗАЭС. По его словам, МАГАТЭ следовало бы предпринимать шаги для предотвращения ядерной угрозы, исходящей от киевского режима.