Трамп осознанно «топит» Европу: вот какой план созрел у президента США

Во время госвизита в Лондон Дональд Трамп встряхнул мир новым откровением: США и Британия сделали для всей планеты «больше добра», чем «любые другие две страны». И заявил, что союз двух англоязычных государств, которые он назвал «великолепными, прекрасными» островами, сохранится навсегда.

Ладно, пусть Трамп не знает, какая страна изобрела порох, бумагу, книгопечатание, компас. Пусть забыл, кто бомбил Вьетнам, вторгался в Сербию, Афганистан, Ирак. Там по-английски не говорят.

А что же Европа? Политики и лидеры стран ЕС все только на этом языке и разговаривают. Почему же преданных Америке европейцев Трамп не включил в свои «прекрасные острова»?

Ответ, судя по словам и действиям президента США, в том, что главная задача Трампа в отношении Европы – максимально ее ослабить и полностью подчинить себе.

Это, кстати, подтверждает джентльменский поступок хозяина Белого дома, который пропускает вперед даму (председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен), которая потребовала от него ужесточить до предела санкции против России.

«Только после вас», - любезно ответил Трамп. Сначала вы полностью отказываетесь от покупки российских энергоносителей, а мы потом это обязательно поддержим. Мы даже уже сделали кое-что – ввели дополнительные тарифы против Индии за покупку нефти у России.