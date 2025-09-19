Песков: эмоциональное отношение Трампа к ситуации по Украине вполне понятно

Эмоциональное отношение президента США Дональда Трампа к ситуации вокруг Украины вполне понятно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал высказывание Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин его якобы «подвёл» в контексте украинского урегулирования.

Песков подчеркнул, что Москва исходит из того, что Вашингтон и лично Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение и дальше прилагать усилия к урегулированию конфликта.

«Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно», — цитирует его ТАСС.

Трамп выразил разочарование тем, что украинский конфликт до сих пор не урегулирован. Глава Белого дома сказал, что Владимир Путин «подвёл его». Российский лидер ранее отмечал, что все разочарования относительно того, как ведётся процесс урегулирования украинского конфликта, вызваны избыточными ожиданиями.