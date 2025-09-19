  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Сопротивление Палестины: Вето на резолюцию о прекращении огня в Газе — это карт-бланш для Израиля

19 сентября 2025 - 22:34
News ID: 1728799
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Сопротивление Палестины: Вето на резолюцию о прекращении огня в Газе — это карт-бланш для Израиля

Заседание Совета Безопасности как предоставление карт-бланша сионистскому режиму на новые убийства в секторе Газа

- Группы палестинского сопротивления расценили вето США на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа в ходе Заседания Совета Безопасности как предоставление карт-бланша сионистскому режиму на новые убийства в секторе Газа.

Палестинское движение «Аль-Муджахидин» в своём заявлении отметило: «Неспособность Совета Безопасности принять резолюцию о прекращении огня в секторе Газа из-за нового вето США ещё раз показывает, что вся международная система является заложницей сионистско-американского господства и высокомерия, и что США и сионистский режим представляют собой реальную угрозу международной безопасности и стабильности. Мы призываем международное сообщество выполнить свои обязательства и остановить этот американский хулиганский нрав».

Your Comment

You are replying to: .
captcha