Сопротивление Палестины: Вето на резолюцию о прекращении огня в Газе — это карт-бланш для Израиля

- Группы палестинского сопротивления расценили вето США на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа в ходе Заседания Совета Безопасности как предоставление карт-бланша сионистскому режиму на новые убийства в секторе Газа.

Палестинское движение «Аль-Муджахидин» в своём заявлении отметило: «Неспособность Совета Безопасности принять резолюцию о прекращении огня в секторе Газа из-за нового вето США ещё раз показывает, что вся международная система является заложницей сионистско-американского господства и высокомерия, и что США и сионистский режим представляют собой реальную угрозу международной безопасности и стабильности. Мы призываем международное сообщество выполнить свои обязательства и остановить этот американский хулиганский нрав».