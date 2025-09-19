Аракчи рассказал о предложении Ирана Европе: «Есть путь вперёд»

- Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своём сообщении в социальной сети X написал: «Вчера от имени Исламской Республики Иран я представил европейским коллегам разумный и осуществимый план, чтобы предотвратить ненужный и избегаемый кризис в ближайшие дни».

«Однако, вместо того чтобы рассмотреть содержание этого плана, Иран столкнулся с рядом явных отговорок и уклонений, включая абсурдное утверждение, что Министерство иностранных дел не представляет всю политическую структуру страны. Я рад, что президент Макрон признал, что предложенный мной план разумен. Но он и международное сообщество должны знать, что я пользуюсь полной поддержкой всех структур Исламской Республики Иран, включая Высший совет национальной безопасности страны. Возможно, на самом деле именно европейский дипломатический аппарат находится в стороне», — заявил он.