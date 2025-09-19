  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Важное заявление военного крыла ХАМАС о заключённых-сионистах в Газе

19 сентября 2025 - 22:21
News ID: 1728791
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Важное заявление военного крыла ХАМАС о заключённых-сионистах в Газе

Бригады «Кассам», боевое крыло движения ХАМАС, выступили с важным заявлением о плане сионистского режима атаковать город Газа и положении заключённых-сионистов.

Бригады «Кассам», боевое крыло Палестинского исламского движения сопротивления (ХАМАС), выступили с заявлением, адресованным военному и политическому руководству сионистского режима, в котором заявили, что Газа не станет лёгкой добычей для трусливой сионистской армии.

Боевое крыло ХАМАС заявило, что подготовило для сионистских солдат армию мучеников, тысячи засад и самодельных взрывных устройств, и что Газа станет их кладбищем.

В заявлении также говорится об условиях содержания сионистских заключённых в Газе: «Ваши заключённые разбросаны по кварталам города Газа, и пока Нетаньяху решает их убить, нам нет дела до их жизней.

 Начало и расширение этой преступной операции означает, что вы не возьмёте ни одного заключённого, ни живого, ни мёртвого, и судьба всех их будет такой же, как и у Рона Арада (пропавшего сионистского пилота)».

Your Comment

You are replying to: .
captcha