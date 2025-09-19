Оккупированные территории под ракетным обстрелом йеменских ВС

Яхья Сари, представитель вооружённых сил Йемена, объявил об атаке гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» на важный военный объект израильского режима в оккупированном районе Яффо. Яхья Сари заявил: «Мы провели беспрецедентную военную операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Он добавил: «Мы атаковали важный военный объект израильского противника в оккупированном районе Яффо. Эта операция успешно достигла своей цели и привела к бегству миллионов людей в убежища и закрытию воздушного пространства».