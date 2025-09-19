  1. Home
Иран: Америка и Израиль должны быть привлечены к ответственности за нарушение международного права

19 сентября 2025 - 22:11
News ID: 1728788
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Иран: Америка и Израиль должны быть привлечены к ответственности за нарушение международного права

Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран в Вене, вновь осудив преступный акт Соединённых Штатов и сионистского режима, нанесшего удар по ядерным объектам Ирана, предупредил о последствиях любого безразличия и бездействия международного сообщества в отношении этого явного нарушения закона.

В своём выступлении Наджафи похвалил все страны, осудившие военную агрессию сионистского режима и Соединённых Штатов против Ирана, проявив ответственный подход, включая государства-члены Движения неприсоединения, и призвал привлечь Соединённые Штаты и сионистский режим к ответственности за грубое нарушение международного права и режима нераспространения.

 Реза Наджафи подчеркнул: «Сегодня международное сообщество столкнулось с очень серьёзной проблемой; необходимо ясно дать понять, что незаконные нападения на ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, являются не только вопиющим нарушением законных прав государств на мирное использование ядерной энергии, но и прямым подрывом авторитета системы гарантий МАГАТЭ». Он также заявил, что Устав ООН прямо запрещает угрозу силой или ее применение, и никакое толкование не может оправдать преднамеренные нападения на ядерные объекты, находящиеся под гарантиями.

