Морской разбой: ситуация в Венесуэле близится к военной эскалации

Угроза военного удара США нависла над Венесуэлой — на этом фоне Каракас начал учения в Карибском море. В них участвуют более 2,5 тыс. солдат, 22 самолета, свыше 30 кораблей и катеров. Тем временем Вашингтон наращивает военное присутствие в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах. Американские контингенты готовы принять у себя также Гайана и Тринидад и Тобаго. Свои действия Штаты объясняют борьбой с наркотрафиком, в то время как эксперты видят в них попытку сменить власть в латиноамериканском государстве, чтобы упростить доступ к природным ресурсам республики. Что происходит в регионе и почему России не нужна дестабилизация в Венесуэле — в материале «Известий».

В ответ на усиление военного присутствия США в Карибском море Венесуэла 17 сентября начала крупные учения на острове Ла-Орчила на севере страны, сообщил министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес

В учениях, которые продлятся три дня, примут участие 12 военных кораблей, 22 самолета и 20 катеров военно-морской милиции, а также около 2,5 тыс. солдат

Судя по последним спутниковым снимкам, в последнюю неделю США увеличили свое присутствие в регионе. В частности, на кадрах запечатлен военный транспортный самолет C-17 Globemaster III, он находится в аэропорту на острове Санта-Крус (Виргинские острова), а также три самолета-заправщика KC-46 Pegasus. Судя по тем же снимкам, в Пуэрто-Рико прибыл ракетный крейсер USS Lake Erie класса «Тикондерога», а ранее — шесть истребителей F-35B. О готовности принять американский военный контингент также заявили Гайана и Тринидад и Тобаго. С первой у Венесуэлы продолжается территориальный спор по поводу богатой нефтью территории Эссекибо.

С момента начала операции, США уже нанесли два удара по венесуэльским кораблям, якобы перевозившим наркотики. 2 сентября, во время первого из них, по американским данным, погибли 11 членов картеля Tren de Aragua, во время второго — 15 сентября — трое.

В Венесуэле утверждают, что своими действиями США втягивают Каракас в войну, которая, по словам Мадуро, «нарушает все нормы международного права». Целью операции в Каракасе видят дестабилизацию и смену режима в стране. При этом в Вашингтоне не признают итогов президентских выборов 2024 года, в результате которых Мадуро был переизбран.

— Существует реальная возможность операции по смене режима в Венесуэле. Движущая сила этих усилий — госсекретарь Марко Рубио. Борьба с наркотиками — всего лишь предлог.