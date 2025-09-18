Бойкот ЧМ и потеря миллиардов: Европа приготовила санкции против Израиля

Евросоюз вводит новые санкции. Но на этот раз не против России - Брюссель объявил, что собирается подвергнуть наказанию Израиль за непропорциональное использование военной силы в секторе Газа. Тем самым Евросоюз демонстрирует, что готов пойти наперекор политической линии США в этом резонансном конфликте. Ведь Вашингтон только что официально одобрил начатое израильтянами наступление в палестинском анклаве, призванное покончить с ХАМАС.

Несмотря на многолетние крепкие отношения с Тель-Авивом (ЕС - самый крупный торговый партнер Израиля), европейским чиновникам в этот раз просто некуда было деваться. Избиратели в большинстве стран Старого Света настроены далеко не в пользу еврейского государства на фоне каждодневных сообщений об ужасающем количестве жертв среди палестинцев, гибнущих от бомбардировок и нехватки продовольствия. Самым неожиданным образом эта ситуация отразилась на спортивных делах. Испания заявила, что будет бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2026 года, если в число его участников пробьется Израиль. Ну а какой же мундиаль без признанных фаворитов - испанцев!

Предполагается не только подвергнуть персональным санкциям ряд министров в правительстве Биньямина Нетаньяху, но и ограничить режим свободной торговли с Израилем — то есть обложить товары оттуда такими же пошлинами, как и для других стран. Это грозит для Тель-Авива потерей почти 6 миллиардов евро.

Как полагает советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин, главные расчеты израильского руководства строятся на том, что успешную операцию в Газе удастся повести быстро. «Победителей, как известно, не судят, поэтому европейцам потихоньку придется свернуть свои санкции, и все вернется «на круги своя». Пока Израиль пользуется всеобъемлющей поддержкой Вашингтона, Евросоюз не осмелится серьезно вредить Тель-Авиву», - подчеркнул эксперт.