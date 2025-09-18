Министр иностранных дел Ирана провел телефонный разговор с европейскими коллегами

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также глава европейской дипломатии провели совместный телефонный разговор, в ходе которого обсудили ядерную проблему и отмену несправедливых санкций против Ирана.

В ходе разговора глава иранского МИДа, ссылаясь на принципиальную позицию Ирана о важности сохранения пространства для диалога и дипломатии во избежание эскалации напряжённости, назвал действия трёх европейских стран по возвращению отменённых санкций Совета Безопасности «лишёнными какого-либо правового или логического обоснования».

Он также заявил: «Исламская Республика Иран заняла ответственную позицию в диалоге с Международным агентством по атомной энергии и разработала чёткие процедуры по выполнению своих гарантийных обязательств в новых условиях. Важно, чтобы все стороны понимали важность и ценность этого шага. Теперь очередь за противоборствующими сторонами. Они должны использовать эту возможность для продолжения дипломатического пути и предотвращения кризиса, которого можно избежать, а также показать свою серьёзность и веру в дипломатию».