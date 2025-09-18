По сообщению Newsweek, убийство консервативного активиста Чарли Кирка на прошлой неделе вызвало шок в Соединенных Штатах и ​​спровоцировало новую волну дебатов о растущей волне насилия, которая может нормализовать применение силы для достижения политических целей.

Хотя в ходе этих дебатов политическое насилие часто рассматривалось, как новая и даже чуждая Америке тенденция, эксперты считают, что смертоносное насилие уже давно является характерной чертой американской политики. «В последнее время мы все больше привыкаем к актам невыразимого насилия в Америке, наиболее заметным и частым проявлением которых являются массовые расстрелы, часто в школах или местах отправления культа», — написал в своем отчете Джон Майклс, профессор права Калифорнийского университета в Беркли.

Аналитик Newsweek рассматривает это нападение, как кульминацию растущей волны политического насилия в Соединенных Штатах, особенно в условиях, когда президентская гонка 2020 года разворачивалась на фоне возросшей политической напряженности и неопределенности, связанной с пандемией COVID-19 и вызванными ею карантинными мерами.

Далее автор считает, что корни политического насилия в Соединенных Штатах гораздо глубже, чем за последнее десятилетие. С точки зрения автора, первое столетие существования страны, возникшей после Войны за независимость США, было отмечено организованными этническими чистками коренных народов и частыми конфликтами между враждующими фракциями по таким вопросам, как налогообложение, религия, раса и управление; рабство стало важнейшей искрой, которая обострила напряженность, в конечном итоге приведшую к Гражданской войне.

Ссылаясь на эти жестокие события, профессор Нью-Йоркского университета Джефф Гудвин утверждает, что насилие в американской политике продолжает расти. Он объясняет причины такого уровня насилия: неравенство не было таким высоким десятилетиями. Люди, особенно рабочий класс, возмущены. Но это касается не только их, и крайне правые не были так сильны десятилетиями.

Он считает, что чрезмерное внимание к роли негосударственных субъектов препятствует усилиям по сдерживанию государственных репрессий. «Гражданам Соединённых Штатов не следует просто смириться с тем, что растёт только негосударственное политическое насилие», — предупредил Дэвенпорт.

"Им следует помнить, что сами правительства часто играли роль в разжигании и подпитывании агрессивного недовольства, терроризма и мятежа, всё это ради контроля над своей территорией. Если мы признаем, что у правительств есть мотивация подталкивать людей к насилию, то мы станем более бдительными гражданами, те, кто требует доказательств, найдут время для оценки событий и будут действовать осознанно, чтобы привлечь всех виновных к ответственности",-отметил профессор.