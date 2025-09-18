Пезешкиан: Эра односторонних действий закончилась

На встрече с министром энергетики России Сергеем Цивилевым Масуд Пезешкиан заявил: «Модель успешного сотрудничества между независимыми странами, такими как Иран и Россия, докажет, что эпоха односторонних действий в мире закончилась, и мы сможем привести наши страны к росту и прогрессу без необходимости или зависимости от односторонних действий».

На этой встрече Пезешкиан выразил удовлетворение и радость процессом совместного сотрудничества между Ираном и Россией и усилиями официальных лиц двух стран по реализации двусторонних соглашений в секторах транспорта, энергетики и электростанций, и заявил: "Исламская Республика Иран серьезно включила реализацию соглашений между двумя странами в свою повестку дня, и все необходимые условия для совместного сотрудничества имеются; нет никаких препятствий на пути сотрудничества Тегерана и Москвы и реализации двусторонних соглашений".