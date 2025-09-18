Россия оспорила в Международном суде ООН решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о причастности к катастрофе МН17.

В МИД России подчеркнули, что ИКАО не посчитала нужным проводить полное, тщательное и независимое международное расследование обстоятельств катастрофы.

«Решение... обжаловано российской стороной по всем аспектам — по основаниям юрисдикции, применимому праву, фактологии, а также в связи с фатальными нарушениями процедуры», — говорится в сообщении ведомства.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим согласился с мнением российского лидера Владимира Путина о расследовании крушения рейса MH17.

Ранее Амстердам заявил, что совет ИКАО счёл Москву виновной в крушении малайзийского Boeing.

В МИД России заявили, что Москва не будет признавать решение совета ИКАО, и назвали киевский режим главным виновником крушения самолёта Boeing 777.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.