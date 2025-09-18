Сандерс: Израиль совершил геноцид в Газе

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на сионистское издание The Times of Israel, Берни Сандерс, видный независимый американский сенатор, охарактеризовал агрессию сионистских оккупантов против угнетенного народа в Газе как «геноцид» палестинцев.

Согласно сообщению этого издания, Сандерс в заявлении, сделанном после публикации данных о жертвах полномасштабной войны сионистов против угнетенного народа в Газе, заявил: «Намерение и цель ясны. Результат неизбежен: Израиль совершил геноцид в Газе».

Этот видный независимый американский сенатор добавил: «Называя действия Израиля геноцидом, мы должны использовать все наши рычаги, чтобы потребовать немедленного прекращения огня, огромного увеличения гуманитарной помощи при содействии ООН и первоначальных шагов для обеспечения палестинского государства».

Это происходит в то время, как Следственная комиссия Совета по правам человека ООН также недавно в своем заявлении охарактеризовала преступления сионистского режима в Газе как «геноцид».