Король Испании: Газа столкнулась с невыносимым гуманитарным кризисом

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Анатолийское агентство, король Испании Филипп VI во время своего первого визита в Египет встретился с проживающими там испанцами и, говоря о преступлениях сионистского режима против угнетенного народа Газы, заявил: «Регион переживает трагическую и напряженную ситуацию, и Газа сталкивается с невыносимым гуманитарным кризисом».

Король Испании, не осудив продолжающиеся преступления сионистских оккупантов против угнетенного народа в Палестине, продолжил: «Последний раунд этого конфликта, который начался около 2 лет назад, принес широкие последствия, от гибели большого числа людей и превращения ситуации в Газе в невыносимый кризис до бесконечных страданий сотен тысяч невинных граждан и полного разрушения этого района».

Филипп VI добавил, что Испания и Египет тесно сотрудничают для достижения прочного и смелого мира, как это было задумано в «Годы надежды» 1990-х годов.

Стоит отметить, что испанская газета El Pais недавно сообщила в своем отчете: «Правительство Испании рассматривает возможность ускорения запрета на экспорт оружия в Израиль в рамках пакета санкций, который, как ожидается, будет одобрен. Возможные санкции Мадрида будут введены для оказания давления на Израиль после убийства около 64 000 человек в Газе и расширения поселений на Западном берегу».

В отчете этого СМИ было добавлено: «Коалиция PSOE и Sumar работает над введением всеобъемлющего оружейного эмбарго в отношении Израиля, поэтому санкции против Тель-Авива не будут ограничиваться военной промышленностью. Цель состоит в том, чтобы ускорить его вступление в силу через королевский указ, используя содержание законопроекта, который Sumar ранее представила в Конгрессе. По словам правительственных источников, планы правительства заключаются в том, что санкции могут быть применены немедленно».

Тем временем, Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа вчера опубликовало заявление, в котором сообщило, что за последние 24 часа в больницы были доставлены 385 раненых и тела еще 98 палестинцев.

Таким образом, число мучеников в результате атак сионистского режима на сектор Газа с 7 октября 2023 года возросло до 65 062 человек, а число раненых — до 165 697 человек.

Прекращение огня в секторе Газа было установлено 19 января этого года и было нарушено оккупантами Иерусалима 18 марта.

По сообщению Анатолийского агентства, в результате атак армии сионистских оккупантов на сектор Газа с 18 марта по настоящее время погибло 12 511 человек и 53 656 получили ранения.