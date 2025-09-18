Рассказ Лондона о консультациях министров иностранных дел европейской тройки и «Аракчи»

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира", Иветт Купер, новый министр иностранных дел Великобритании, рассказала о своих консультациях в среду с министрами иностранных дел трех европейских стран (европейской тройки, подписавшей соглашение 2015 года, известное как СВПД) и Сейедом Аббасом Аракчи, министром иностранных дел Исламской Республики Иран.

Новый министр иностранных дел Великобритании, не упомянув о невыполнении европейской стороной СВПД своих обязательств перед Ираном, заявил: «Мои европейские коллеги и я разговаривали с министром иностранных дел Ирана, чтобы повторить нашу обеспокоенность по поводу ядерной программы Тегерана».

Иветт Купер добавила: «Мы привержены дипломатии, но Иран не предпринял шагов для предотвращения возвращения санкций, и нам нужны конкретные действия!»

Следует отметить, что Тегеран всегда заявлял о своей готовности к равноправным переговорам, основанным на взаимном уважении, однако США и сионистские оккупанты в последние месяцы, в разгар непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном, нарушили все международные нормы и совершили агрессию против Ирана.