Саудовская Аравия и Пакистан подписали «Совместное соглашение о стратегической обороне»

Согласно сообщению SPA, этот договор был заключен в рамках «исторического партнерства» между Саудовской Аравией и Пакистаном, с учетом братских уз, исламской солидарности и на основе общих стратегических интересов и оборонного сотрудничества между двумя странами.

SPA заявило: «Подписание этого соглашения было осуществлено в рамках усилий двух стран по укреплению собственной безопасности и созданию безопасности и мира в регионе и во всем мире».

Согласно сообщению государственного информационного агентства Саудовской Аравии, это соглашение было подписано с целью развития аспектов оборонного сотрудничества между Эр-Риядом и Исламабадом и укрепления совместного сдерживания против любой возможной агрессии. SPA добавило: «Соглашение гласит, что любое нападение на одну из двух стран будет рассматриваться как нападение на обе».