Аль-Джазира: Непостоянные члены Совета Безопасности требуют постоянного прекращения огня в Газе

18 сентября 2025 - 12:48
Source: ABNA
Региональное СМИ сообщило, что непостоянные члены Совета Безопасности ООН требуют постоянного прекращения огня в Газе.

По сообщению информационного агентства Abna, катарский телеканал "Аль-Джазира" заявил, что осведомленные источники в Совете Безопасности ООН сообщили, что 10 непостоянных стран-членов Совета потребовали провести голосование по проекту резолюции, которая подчеркивает необходимость установления постоянного прекращения огня в секторе Газа.

Этот шаг был сделан после того, как пять дней назад Организация Объединенных Наций также подавляющим большинством голосов проголосовала за создание независимого палестинского государства.

В прошлую пятницу (12 сентября) Генеральная Ассамблея ООН приняла историческую резолюцию, поддерживающую «Нью-Йоркскую декларацию», которая призывает к конкретным и необратимым мерам для создания независимого палестинского государства. Эта резолюция, предложенная Францией и Саудовской Аравией, была принята 142 голосами "за", 10 "против" и 12 воздержавшихся.

