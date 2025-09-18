Консультации Фидана с коллегами из Саудовской Аравии и Египта

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Анатолийское агентство, Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции, провел телефонные переговоры с Фейсалом бин Фарханом, министром иностранных дел Саудовской Аравии, и Бадром Абдель Ати, министром иностранных дел Египта.

Согласно источникам в Министерстве иностранных дел Турции, в ходе этих консультаций обсуждались последние события в Газе и подготовка к мероприятиям, связанным с палестинским вопросом, в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе.