Консультации Фидана с коллегами из Саудовской Аравии и Египта

18 сентября 2025 - 12:44
News ID: 1728367
Source: ABNA
Консультации Фидана с коллегами из Саудовской Аравии и Египта

Министр иностранных дел Турции провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Саудовской Аравии и Египта.

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Анатолийское агентство, Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции, провел телефонные переговоры с Фейсалом бин Фарханом, министром иностранных дел Саудовской Аравии, и Бадром Абдель Ати, министром иностранных дел Египта.

Согласно источникам в Министерстве иностранных дел Турции, в ходе этих консультаций обсуждались последние события в Газе и подготовка к мероприятиям, связанным с палестинским вопросом, в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе.

