Иравани: Афганистан должен быть поддержан в искоренении терроризма

По сообщению информационного агентства Abna, посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, на заседании Совета Безопасности ООН по теме «Ситуация в Афганистане» сказал: «Афганистан должен быть поддержан в принятии комплексных мер по искоренению терроризма, роспуску всех террористических групп и предотвращению использования своей территории против соседей, региона и за его пределами».

Текст выступления Амира Саида Иравани следующий:

Господин Председатель,

Исламская Республика Иран выражает глубокие соболезнования и солидарность народу и властям Афганистана в связи с недавним разрушительным землетрясением, которое, к сожалению, унесло жизни большого числа граждан. В этой связи Иран немедленно направил гуманитарную помощь для поддержки пострадавших и готов продолжать свои усилия, чтобы помочь Афганистану преодолеть последствия этой катастрофы.

Мы принимаем к сведению недавний доклад Генерального секретаря (S/2025/554), в котором содержится обновленная информация о ситуации в Афганистане, включая политическую и гуманитарную деятельность ООН.

Относительно доклада, я хотел бы подчеркнуть следующие моменты:

Во-первых, Исламская Республика Иран, как непосредственный сосед Афганистана с более чем 900-километровой общей границей и принимающая миллионы афганских беженцев на протяжении десятилетий, считает мир, стабильность и развитие в Афганистане напрямую связанными со своей национальной безопасностью и стабильностью более широкого региона. Исходя из этого, Иран продолжает активно взаимодействовать с де-факто властями Афганистана посредством двусторонних и региональных инициатив. Мы также конструктивно участвовали в Дохинском процессе под эгидой ООН и играли активную роль в его рабочих группах.

Во-вторых, будущее Афганистана должно быть сформировано и принадлежать самим афганцам. Устойчивое решение может быть достигнуто только через инклюзивный политический процесс, который отражает этническое и политическое разнообразие страны, уважает ее суверенитет и гарантирует права всех афганцев, особенно женщин и девочек. Любое решение, навязанное извне, не является ни устойчивым, ни приемлемым.

В-третьих, де-факто власти являются объективной реальностью на афганской арене, и у международного сообщества нет другого выбора, кроме как взаимодействовать с ними. Конструктивное и практическое взаимодействие необходимо для решения текущих гуманитарных и экономических кризисов, которые продолжают угрожать стабильности региона. В связи с этим мы подчеркиваем, что гуманитарная помощь никогда не должна быть политизирована. Санкции не должны использоваться в качестве политического рычага для предотвращения экономической стабильности или взаимодействия с де-факто властями. Замороженные афганские активы за рубежом должны быть безоговорочно разморожены, чтобы служить народу. Кроме того, механизм исключения из запрета на поездки для определенных членов Талибана не должен быть злоупотреблен или ограниченно политически использован членами Совета. Полное восстановление этого механизма имеет важное значение, поскольку он является жизненно важным инструментом для укрепления диалога и продвижения всеобъемлющего и конструктивного подхода к ситуации в Афганистане.

В-четвертых, на протяжении десятилетий Иран нес несоразмерное бремя, принимая миллионы афганских беженцев и мигрантов, во многих случаях без достаточной международной поддержки. Эта гуманитарная ответственность наложила значительные издержки на наше общество, сильно нагрузила ресурсы и инфраструктуру и создала сложные проблемы безопасности и трансграничные проблемы. После агрессии израильского режима против Ирана это давление еще больше усилилось. Иран не может продолжать нести это бремя в одиночку, и поэтому у него не было другого выбора, кроме как возвращать нелегальных афганских граждан в их страну. Стоит отметить, что в ходе процесса возвращения Иран активно взаимодействовал с де-факто властями, чтобы обеспечить безопасные и достойные условия для возвращения.

Господин Председатель,

Иран решительно поддерживает формирование независимого, единого и миролюбивого Афганистана, свободного от терроризма, конфликтов и наркотиков. Мы вновь заявляем о нашей твердой приверженности стабильному и самодостаточному Афганистану и будем продолжать тесно сотрудничать с региональными и международными партнерами для достижения этой цели. Афганистан должен быть поддержан в принятии комплексных мер по искоренению терроризма, роспуску всех террористических групп без каких-либо исключений и предотвращению использования своей территории против соседей, региона и за его пределами.

И наконец, господин Председатель,

Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) играет ключевую роль в решении проблем этой страны, и мы подтверждаем нашу поддержку ее мандата и его эффективного выполнения.