Ислами: Возобновление инспекций зависит от принятия «особых мер»

По сообщению информационного агентства Abna, Мохаммад Ислами, вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана, в письменном интервью японскому изданию, говоря о текущей ситуации с безопасностью, сказал: «Это первый раз в истории, когда ядерные объекты, находящиеся под гарантиями, стали целью военного нападения. Прежде чем инспекции вернутся к нормальному состоянию, должны быть приняты особые меры».

Ислами в интервью Kyodo News заявил, что нынешняя ситуация в стране в свете угрозы возможных израильских атак «похожа на военное положение». Он добавил: «Доверие между Ираном и Агентством должно быть восстановлено. Угрозы наших врагов продолжаются, и ни одна страна не ставит свои проблемы выше своего суверенитета и национальной безопасности».

Он, ссылаясь на атаки сионистского режима 13 июня на Иран, которые привели к мученической гибели военных командиров и десятков ученых-ядерщиков, а также бомбардировку трех важных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане со стороны США, уточнил: «После этих атак иранский парламент принял закон, который приостановил сотрудничество с Агентством, и надзорная деятельность была фактически прекращена».

Глава Организации по атомной энергии также сказал, что после нескольких раундов переговоров, 9 сентября Иран и Агентство достигли соглашения о создании новых механизмов гарантий в рамках «послевоенных условий».

Он подчеркнул, что за это время Иран возобновил ограниченные внутренние инспекции, в том числе на АЭС в Бушере, но парламент по-прежнему обеспокоен «утечками информации», которые могут выявить уязвимые места.

Ислами, критикуя политическое поведение Запада в отношении Ирана, сказал: «Западные страны используют Агентство в своих политических целях. США даже угрожали сократить финансирование Агентства, если его члены поддержат резолюцию, осуждающую Израиль».

Он назвал «непростительной ошибкой» отсутствие осуждения Агентством атак Израиля и США на иранские ядерные объекты. В связи с этим Ислами добавил: «Этот вопрос будет зафиксирован в истории. От господина Гросси ожидается, по крайней мере, признание того, какие проблемы такие атаки создают для системы ядерной безопасности и гарантий».

Вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана также, защищая право Ирана на мирное использование ядерной энергии в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отметил: «Обязательства, связанные с инспекциями, имеют смысл только тогда, когда они сопровождаются уважением прав».