Генерал-майор Мусави: Иран считает дипломатию и переговоры лучшим способом решения проблем

По сообщению информационного агентства Abna, министр энергетики России встретился и провел переговоры с генерал-майором Мусави, начальником Генерального штаба Вооруженных сил.

В начале встречи генерал-майор Мусави подчеркнул, что отношения между Ираном и Россией находятся на хорошем пути роста и развития в различных областях. Он сказал: «Учитывая жесткие западные санкции против Ирана и России, существует огромный потенциал, особенно в экономической сфере, для повышения уровня сотрудничества, который можно укреплять изо дня в день путем создания и развития совместных комитетов по различным вопросам».

Генерал-майор Мусави, ссылаясь на очень хорошую и твердую позицию России в Организации Объединенных Наций и Международном агентстве по атомной энергии относительно нападения сионистского режима на Иран в ходе 12-дневной навязанной войны, добавил: «Исламская Республика Иран доказала миру, что никогда не была инициатором войны, и считает дипломатию и переговоры лучшим способом решения проблем. Однако злой и преступный враг использовал переговоры как прикрытие для обмана и, предав дипломатический путь, начал навязанную войну против Ирана, на что Вооруженные силы с силой и твердостью дали мощный и сокрушительный ответ Америке и сионистскому режиму».

Сергей Цывилев также выразил сожаление по поводу гибели иранских командиров и ученых в результате коварного нападения Израиля и сказал: «Я полностью согласен с вашим предложением об укреплении и развитии соответствующих комиссий для повышения уровня сотрудничества в различных областях, учитывая условия обеих стран, и Иран и Россия должны поднять свое экономическое и оборонное сотрудничество на самый высокий уровень».