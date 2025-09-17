Темы консультаций «Путина» и премьер-министра Индии

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на агентство «РИА Новости», президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди сегодня, в среду, провели телефонный разговор.

В заявлении, опубликованном администрацией президента России, говорится: «Президент России в ходе телефонного разговора назвал отношения между Индией и Москвой основанными на доверии и дружбе».

Президент России также сказал: «Индия под руководством Моди проводит независимую и суверенную политику и достигла хороших экономических результатов».

Путин также обсудил с Моди ситуацию в Украине.

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили подготовку к визиту президента России в Нью-Дели в декабре.

Стороны также выразили удовлетворение успешным развитием текущего особого и привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией, в укрепление которого Нарендра Моди вносит значительный личный вклад.