По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Associated Press, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кайя Каллас сегодня, в среду, повторив обвинения, выдвинутые западно-еврейской осью против Тегерана, заявила, что «возможность найти дипломатическое решение по мирной ядерной программе Ирана быстро заканчивается!»

В связи с этим Верховный представитель ЕС по иностранным делам заявила: «Окно для поиска дипломатического решения по иранской ядерной проблеме быстро закрывается. Тегеран должен предпринять заслуживающие доверия шаги для удовлетворения требований Франции, Великобритании и Германии (европейской тройки, стороны Ирана в соглашении 2015 года, известном как СВПД)!»

Кайя Каллас, не упомянув о невыполнении европейской стороной СВПД своих обязательств перед Ираном, заявила: «Это означает демонстрацию полного сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии и предоставление доступа для инспекций на все ядерные объекты без промедления!»

Это произошло после того, как она ранее уже делала подобные заявления о том, что время для консультаций между Тегераном и Брюсселем подходит к концу.

Стоит отметить, что Тегеран всегда заявлял о своей готовности к равноправным переговорам на основе взаимного уважения; однако в последние месяцы, в разгар непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном, США и сионистские оккупанты, вопреки всем международным нормам, совершили агрессию против Ирана.