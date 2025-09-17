США внесли четыре иракские группы сопротивления в список террористических организаций

По сообщению международного информационного агентства Ahl-e Bayt (ABNA) – Госдепартамент США сегодня, в среду, объявил о включении четырех иракских групп сопротивления в список террористических организаций в рамках усилий Вашингтона по противодействию влиянию Ирана на Ближнем Востоке и ограничению угрозы, исходящей от поддерживаемых Тегераном вооруженных групп для американских интересов.

Согласно заявлению Госдепартамента, это решение касается групп «Движение Нуджаба», «Катаиб Сайид аш-Шухада», «Движение Ансарулла аль-Авфия» и «Катаиб Имам Али (а)». В заявлении Госдепартамента США говорится, что эти группы участвовали в террористических актах, угрожающих безопасности американских сил и их региональных партнеров, и тесно сотрудничают с иранским Корпусом стражей исламской революции «Кудс», который сам также находится в списке террористических организаций США. Госдепартамент США также напомнил, что в прошлом аналогичные группы, включая «Катаиб Хезболла» (с 2009 года) и «Асаиб Ахль аль-Хак» (с 2020 года), также были признаны террористическими организациями; группы, которые, по утверждению Вашингтона, получали финансовую и военную поддержку от Ирана и участвовали в кровавых нападениях на американские силы в Ираке.

