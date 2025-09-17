Обеспокоенность Турции возможным нападением Израиля после операции в Катаре

По сообщению международного информационного агентства Ahl-e Bayt (ABNA) – нападение Израиля на столицу Катара Доху, направленное против ряда официальных лиц палестинского движения исламского сопротивления ХАМАС, вызвало широкий шок во всем регионе и вызвало опасения Турции по поводу серьезной эскалации напряженности с Тель-Авивом.

Французская газета Le Monde сообщила, что Турция, которая является одной из главных стран-сторонников ХАМАС, оказалась в деликатном положении и опасается, что Израиль может попытаться повторить аналогичную атаку на турецкой территории, поскольку там находятся некоторые официальные лица ХАМАС, которые перемещаются между Дохой и Анкарой.

В репортаже из Стамбула, написанном ее корреспондентом Николя Бурсье, газета сообщила, что президент Турции «Реджеп Тайип Эрдоган» быстро и резко осудил нападение на Катар, назвав его явным нарушением международного права.

Эрдоган также связался с шейхом «Тамимом бин Хамадом Аль Тани», эмиром Катара, чтобы подчеркнуть полную поддержку Турции Катару.

Обеспокоенность Турции в сфере безопасности

В этом контексте «Изджи Акин», эксперт по турецким вопросам на сайте Al-Monitor, отметил, что, вероятно, после этой атаки некоторые члены ХАМАС будут проводить больше времени в Турции; Турция — единственный член НАТО, который не считает ХАМАС террористической организацией.

Le Monde сообщает, что когда премьер-министр Израиля «Биньямин Нетаньяху» и его бывший министр обороны «Йоав Галант», оба разыскиваемые Международным уголовным судом, косвенно заявили, что лидеры ХАМАС являются законными целями независимо от их местонахождения, турецким лидерам пришлось пересмотреть свои расчеты.

«Ронин Бар», глава Службы внутренней безопасности Израиля (ШАБАК), предупредил членов ХАМАС в Ливане, Катаре и Турции, и реакция президента Турции была резкой. Эрдоган сказал, что Израиль заплатит высокую цену, если такой сценарий произойдет.

Турция принимала значительное число официальных лиц ХАМАС на официальных и высоких уровнях.

Угроза, выходящая за рамки инцидента

Le Monde написала, что в Анкаре нападение Израиля на Катар рассматривается не как единичный инцидент, а как прямая угроза стратегическому союзнику, с которым Турция сотрудничает в чувствительных региональных вопросах, от Палестины до Сирии и Ливии.

Наблюдатели считают, что нападение Израиля на Доху является деликатным моментом в отношениях Турции с палестинским вопросом и, в частности, с ХАМАС; поскольку близость к ХАМАС, хотя и популярна внутри Турции, теперь несет прямые риски для национальной безопасности Турции.

В свете региональных событий и эскалации военной напряженности со стороны Израиля, голоса в исследовательских центрах, близких к турецкому правительству, призвали к серьезному рассмотрению возможности нападения Израиля и назвали это реальной угрозой, а не просто отдаленной возможностью.