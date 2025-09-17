Народное шествие в Бейруте в годовщину трагедии с пейджерами / Призыв к поддержке раненых и требование суда над Израилем

По сообщению международного информационного агентства Ahl-e Bayt (ABNA) – ливанские активисты сегодня, в среду, 26 сентября 2025 года, в ходе народного шествия в столице Ливана, потребовали суда над Израилем за преступления, совершенные против тысяч ливанских граждан во время трагедии с взрывом пейджеров. Участники подчеркнули, что международное правосудие — единственный способ не дать Тель-Авиву избежать наказания.

Организаторы шествия в заявлении призвали правительство Ливана подготовить комплексное правовое дело и привлечь отечественных и международных экспертов для подачи жалоб против Израиля в соответствующие суды и судебные инстанции. Они подчеркнули, что защита граждан от угроз и неоднократных агрессий Израиля является одной из основных обязанностей государства.

В заявлении также упоминалось, что эксперты ООН подтвердили, что действия израильской армии, направленные на массовые убийства и создание случайного ужаса и страха, являются военным преступлением и явным нарушением международного гуманитарного права.

Организаторы подчеркнули, что это шествие было проведено в знак несогласия с любыми попытками нормализации отношений с Израилем и для подтверждения права ливанцев на суд над виновными в этих преступлениях. Они добавили, что требование судебного разбирательства не противоречит какому-либо политическому пути, а является национальной и гуманитарной необходимостью.