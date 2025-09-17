«Флотилия стойкости» (Samoud) — главный вызов для Израиля / Глобальное морское движение в сторону Газы продолжается

По сообщению международного информационного агентства Ahl-e Bayt (ABNA) – морская флотилия Samoud уже несколько дней движется к берегам Газы. Этот конвой состоит из людей из 47 стран мира; стран, чьи имена ранее не были в числе стран, поддерживающих сопротивление и Газу, но сегодня они полны решимости и готовы к любому сценарию со стороны оккупационного врага. Несомненно, эта флотилия не будет последней морской флотилией, отправленной к берегам Газы, и этот конвой в любом случае одержит победу и будет в авангарде других конвоев для прорыва несправедливой осады Газы.

«Али Акбар Сайях Тахери», международный активист и один из сопровождающих флотилии Samoud в Тунисе, в интервью корреспонденту ABNA рассказал о целях формирования этой флотилии, о возможных ее судьбах и о продолжении глобального движения по прорыву несправедливой осады сионистского режима против Газы:

ABNA: Как и кем была сформирована идея создания морской флотилии Samoud в сторону Газы, и почему эта идея была снова реализована, несмотря на захват предыдущих судов, таких как «Мадлен» и «Ханзала»?

Идея создания флотилии Samoud была сформирована европейскими группами, выступающими против войны и за права человека, а также сторонниками Палестины в Северной Африке. До флотилии Samoud европейцы уже отправляли два судна, «Ханзала» и «Мадлен», в сторону Газы. Судно «Мадлен» было атаковано беспилотником сионистского режима, а члены экипажа судна «Ханзала» были арестованы, а судно конфисковано.

Поэтому организаторы этих двух судов, при поддержке сторонников Палестины в Европе и Северной Африке, решили предпринять третью крупную морскую операцию в сторону Газы с целью прорыва несправедливой осады Израиля. Сторонники Палестины в Северной Африке до этой флотилии уже отправляли сухопутный конвой Samoud из Марокко, а затем из Алжира, Туниса, Ливии и, наконец, до границы с Египтом. Но, к сожалению, правительства Ливии и Египта не позволили этому сухопутному конвою добраться до границы Рафах на севере Египта, над Синайской пустыней, и доставить народную помощь народу Газы.

Морской конвой Samoud для прорыва осады Газы имеет несколько особенностей по сравнению с предыдущими конвоями. Во-первых, количество стран в этом конвое увеличилось по сравнению с предыдущими конвоями, и представители из 47 стран мира участвуют в этой флотилии, а с другой стороны, количество судов также увеличилось до около 60, что усложняет столкновение с ними для сионистского режима, и вся армия и военно-морской флот оккупантов должны будут провести изнурительную операцию против 400-500 человек.

Кроме того, помощь этого конвоя полностью народная, и ни одно правительство или фронт не стоят за ними. Новый фронт создан из стран, со стороны которых оккупационный режим не чувствовал угрозы, и это еще одна из отличительных черт этого конвоя. Еще одной особенностью этого конвоя является то, что он привлек внимание мировых СМИ, включая альтернативные сети, корреспондентов местных, арабских и английских СМИ, и влиятельных лиц, которые ведут прямые эфиры, публикуют посты и истории в социальных сетях, чтобы люди во всем мире узнали о движении этого конвоя.

ABNA: Каков ваш прогноз относительно судьбы этой флотилии и насколько она может прорвать блокаду Газы на практике?

Существуют два возможных сценария для судьбы этого конвоя: либо его участники будут арестованы, ранены и станут мучениками, либо они смогут добраться до берегов Газы и прорвать осаду, и в обоих случаях участники конвоя будут победителями. Когда конвой Samoud приблизится к берегам Газы, военно-морской флот оккупационного режима будет вынужден заплатить высокую цену за борьбу с этим конвоем, потому что большинство людей на этих судах имеют европейское гражданство, и если с ними что-то случится, будь то ранение или смерть, сионистский оккупационный режим столкнется с проблемами с их правительствами и окажется под политическим и медийным давлением, и мировое общественное мнение сосредоточится на освобождении этих людей, и это станет вызовом для оккупационного режима Израиля. Поэтому сионистский враг пытался атаковать этот конвой еще в начале его пути и напугать его участников.

Если этот конвой будет успешным и достигнет берегов Газы, он возродит надежду в сердцах народа Газы, и народы мира также поймут, что солидарностью и давлением на врага они могут прорвать осаду народа Газы. И доставить воду, еду и лекарства людям, и это благословенное событие сделает народ Газы более решительным и обнадеженным в борьбе с врагом.

ABNA: В случае нападения Израиля на эту флотилию, какие меры были приняты для продолжения этого пути и будет ли следующий конвой отправлен быстро?

Участники этого конвоя были полны решимости и готовы к любому жесткому столкновению, они ничего не боялись и говорили, что готовы к плену или пожертвовать своей жизнью, потому что нашей кровью народы мира проснутся, и любое столкновение с этой флотилией приведет к тому, что еще больше правозащитников, социальных и политических активистов в рамках нового и более крупного конвоя отправятся к берегам Газы, чтобы остановить геноцид и несправедливую осаду.

ABNA: Как международный активист, насколько вы рассчитываете на пробуждение и влияние на народ Египта, несмотря на строгие меры безопасности в Египте, и создание движения пробуждения среди египетского народа как соседа Газы на границе Рафах, и насколько отношения с египетскими активистами, проживающими в других странах, могут быть эффективными в пробуждении и восстании египетского народа?

Народ Египта и многие партии или исламские и насеристские группы с давних пор были лидерами в борьбе против Израиля, но, к сожалению, в течение нескольких лет при новом правительстве Ас-Сиси, в условиях трудностей, экономического давления и страха перед Америкой и Израилем, поле деятельности для сторонников Палестины сузилось, и правительство Египта подавляет и арестовывает политические течения, поддерживающие Палестину, так что они не смеют действовать. С другой стороны, ситуация в Египте является вопросом безопасности, и лишь ограниченное число людей изнутри Египта заявили о своей медийной и вербальной поддержке этого конвоя, и нельзя ожидать, что народ Египта направится к Рафаху. Поэтому необходимо работать над пробуждением и осведомленностью египетского народа и сотрудничеством с армией и правительством, чтобы они приняли меры и прорвали несправедливую осаду.

ABNA: В качестве заключительного слова, что вы думаете о народной и международной деятельности внутри Ирана в защиту народа Газы?

Народные и медийные группы, поддерживающие Палестину в Иране, должны установить связь с международными сторонниками Палестины в мире посредством письменных и медийных материалов и информировать их о народных усилиях Ирана в поддержку Газы и сопротивления, поскольку люди в мире не знают о народной помощи иранцев народу Газы и Ливана, такой как пожертвование золота и ювелирных изделий иранскими женщинами. Поэтому мы должны более серьезно участвовать в народной и международной деятельности, устанавливать контакты со сторонниками Палестины в мире и присутствовать на международных мероприятиях в защиту Газы и сопротивления.