Шейх Наим Кассем: Израиль падет / Вы, раненые, — пионеры, которые понесут знамя Имама Махди (да ускорит Аллах его пришествие)

По сообщению международного информационного агентства Ahl-e Bayt (ABNA) – шейх «Наим Кассем», заместитель генерального секретаря ливанской «Хезболлы», в видеообращении по случаю первой годовщины взрыва пейджеров, совершенного сионистским оккупационным режимом в Ливане, назвал раненых в этой операции «пионерами проницательности» и «настоящим пульсом пути сопротивления», похвалил их стойкость и подчеркнул, что их усилия сегодня более ценны, чем когда-либо.

В начале своего выступления заместитель генерального секретаря «Хезболлы» описал раненых в результате взрыва пейджеров и других раненых как путеводный свет для безопасности пути и животворную силу для продолжения битвы.

Указывая на три основные особенности этих раненых, он сказал, что первая особенность – это «исцеление и возвышение над ранениями», как у Хазрата Абуль-Фадля аль-Аббаса (а); вторая – это «проницательность и новое восстание с надеждой на будущее», которое держит путь ясным и недвусмысленным перед их глазами; и третья – это «постоянное присутствие на поле боя», вопреки цели сионистского врага, который хотел вывести их из строя.

Обращаясь к раненым в результате этого преступления сионистского режима, заместитель генерального секретаря «Хезболлы» добавил: «Враг хотел уничтожить ваши способности и вывести вас из битвы, но теперь вы вошли в битву с большей силой и энергией».

Шейх Наим Кассем подчеркнул, что эти раненые несут «полное послание ислама» и являются последователями вилаята и пути Имама Хомейни (р) и Имама Хаменеи и ищут светлое будущее под знаменем Имама Махди (да ускорит Аллах его пришествие).

Заместитель генерального секретаря «Хезболлы» сказал: «Знайте, Израиль падет; потому что сопротивление будет продолжаться до освобождения, и эта победа несомненна».

Это послание завершилось приветствиями и молитвами за всех раненых и пожеланиями победы сопротивлению.