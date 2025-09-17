Арагчи: Иран выполнил свои обязательства, теперь очередь Европы

По сообщению международного информационного агентства Ahl-e Bayt (ABNA) – "Сейед Аббас Арагчи", министр иностранных дел Исламской Республики Иран, и министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и глава внешнеполитического ведомства Европейского союза провели совместный телефонный разговор по ядерной проблеме и снятию несправедливых санкций против Ирана.

В ходе этого разговора министр иностранных дел Ирана, ссылаясь на принципиальную позицию Ирана о важности сохранения пространства для диалога и дипломатии для предотвращения эскалации напряженности, назвал действия трех европейских стран по возвращению отмененных санкций Совета Безопасности необоснованными с какой-либо правовой или логической точки зрения и заявил: "Исламская Республика Иран заняла ответственный подход в диалоге с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и разработала четкие инструкции о том, как Иран должен выполнять свои гарантийные обязательства в новой ситуации, и важность и ценность этого шага должны быть поняты всеми сторонами. Теперь очередь за противоборствующими сторонами использовать эту возможность для продолжения дипломатического пути и предотвращения кризиса, которого можно избежать, и показать свою серьезность и приверженность дипломатии".

Арагчи подчеркнул, что Иран готов достичь справедливого и сбалансированного решения, которое обеспечит взаимные интересы; достижение такой цели требует ответственного и независимого подхода со стороны трех европейских стран и отказа от влияния игроков, которые не ценят дипломатию, а также принципы и нормы международного права.

В ходе этого телефонного разговора состоялся обмен мнениями и взаимными предложениями для продолжения дипломатии.