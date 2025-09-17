Багаи: Есть надежда, что страны региона и исламского мира присоединятся к кампаниям по бойкоту сионистского режима

На пресс-конференции сегодня, в среду, 17 сентября 2025 года, пресс-секретарь МИД сказал: «В последние дни, одновременно с присутствием госсекретаря США на оккупированных территориях, сионистский режим начал ещё одну наземную атаку. Это нападение было аналогично предыдущим, но на этот раз оно продолжается с беспрецедентной интенсивностью и размахом в городе Газа. Мы стали свидетелями массовых взрывов в жилых домах, и примечательно, что все эти преступления происходят под наблюдением госсекретаря США. Это ясно показывает, что геноцид в оккупированной Палестине происходит при прямом и непосредственном соучастии и сотрудничестве Америки. Этот факт не скроется ни от глаз народов региона, ни от бодрствующей совести всего мира».

Пресс-секретарь дипломатического ведомства добавил: «Мы стали свидетелями годовщины совершения сионистским режимом беспрецедентного террористического преступления, когда он использовал невоенное средство связи для планирования и осуществления широкомасштабного террористического акта. Этот инцидент привёл к гибели или увечьям сотен невинных людей, включая сотни женщин и детей».

Он отметил, что «мы видим, как многие страны, даже за пределами исламского мира, разорвали свои торговые и дипломатические отношения с сионистским режимом. В соответствии с принципами международного права, а также с религиозными, моральными и гуманными учениями, ожидается, что исламские страны также пересмотрят свои отношения с этим режимом и на деле покажут, что они выступают против преступлений, совершаемых против невинного палестинского народа».