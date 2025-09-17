Шейх Наим Касем: Израиль падёт

Выступление генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» шейха Наима Касема началось по случаю годовщины преступления сионистского режима, связанного со взрывом пейджеров.

Обращаясь к пострадавшим от взрыва, шейх Наим Касем сказал: «Вы сейчас лечите свои раны и преодолеете это. Вы успешно прошли это испытание и идёте на поправку».

Он добавил: «Враг хотел стереть вашу роль в битве, но вы продолжаете её играть. Продолжайте свой путь, потому что ценность того, что вы делаете своими ранами, очень велика. Вы следуете по пути Сейида аш-Шухада и лидеров. Вы — величайшее сопротивление, и знайте, что Израиль падёт, потому что он является режимом агрессии, преступности и оккупации, и победа будет за вами».