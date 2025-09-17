На оккупированных территориях растущая волна психических проблем, особенно среди военнослужащих сионистского режима, переросла в глубокий и продолжающийся кризис. С начала войны в Газе в октябре 2023 года статистика самоубийств в израильской армии (ЦАХАЛе) значительно увеличилась и достигла самого высокого уровня за последние 13 лет.

Согласно официальным данным, с октября 2023 года по меньшей мере 54 израильских солдата покончили жизнь самоубийством, в том числе 17 в 2023 году, 21 в 2024 году и 16 в первой половине 2025 года.

Эта тенденция отражает не только психологический стресс, вызванный продолжающимся конфликтом, но и является сигналом тревоги для неэффективной израильской системы психического здоровья, которая не способна справиться с огромным количеством травм. Кризис, коренящийся в оккупационной политике и беспощадных войнах, вышел за рамки индивидуальных границ и стал коллективной проблемой.

Эксперты связывают причины роста числа самоубийств главным образом с травмами войны, когда израильские солдаты, особенно резервисты, находящиеся в зонах боевых действий более 700 дней, сталкиваются с ужасающими сценами, потерей товарищей и постоянным давлением. Внутренние военные исследования Израиля показывают, что большинство недавних самоубийств связаны с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), эмоциональным истощением и чувством бессмысленности после возвращения к нормальной жизни.

Профессор Хагай Гермес, психиатр и основатель ассоциации «За жизнь», в этой связи заявляет, что представленная статистика самоубийств в израильской армии — лишь вершина айсберга: ежегодно от 500 до 700 человек совершают самоубийства, и эта статистика остаётся скрытой от СМИ.

Газета Jerusalem Post также в статье под названием «Система здравоохранения Израиля готовится к самому крупному психическому расстройству в истории» написала: «В ближайшие месяцы около 30 процентов населения Израиля будут страдать от психического расстройства».