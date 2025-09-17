Политическое землетрясение: «Альтернатива для Германии» опередила партию Мерца

Согласно опросам общественного мнения среди немцев, противостоящая канцлеру Мерцу ультраправая партия «Альтернатива для Германии» опередила «мерцевский» Христианско-демократический союз, набрав 27%. У ХДС — 26%.

А на днях по итогам местных выборов в крупнейшей земле Северный Рейн-Вестфалия АдГ улучшила свой результат втрое. Политологи предполагают: еще немного — и «Альтернатива для Германии» пробьет стену бойкота, который проводят против нее другие партии.

Лозунги лидеров АдГ известны: никакой помощи режиму Зеленского, примирение с Россией, переориентация НАТО на оборону своих членов вместо «смены режимов» в других странах. Насчет того, что поддержка Украины в миллиардных объемах — безумие, не раз высказывались председатель партии Тино Хрупалла и глава ее парламентской фракции Алиса Вайдель.

Сложилась такая схема: люди в знак протеста голосуют за АдГ, но она остается в одиночестве, поскольку коалиция с этой партией означает вражду с правительством в Берлине и преследование на федеральном уровне. В итоге до тех пор, пока «альтернативщики» не получат абсолютного большинства голосов в одной из федеральных земель, они оказываются как бы вне большой политики».

Лояльные к Меркель и Мерцу социологи говорили, что «Альтернатива для Германии» успешна только на территории экс-ГДР — в восточной части страны, некогда входившей в советскую зону влияния. Но 15 сентября огласили результаты выборов в местные органы власти в западной земле Северный Рейн — Вестфалия. Там АдГ получила 14,5%, в три раза улучшив свой результат на предыдущих аналогичных выборах.

Что же касается востока, то там влияние «Альтернативы» настолько велико, что она стала крупнейшей партией в парламентах Саксонии и Тюрингии. «Политическое землетрясение: АдГ показывает рекордные результаты» — таким заголовком описала ситуацию с растущими рейтингами партии австрийская газета Exxpress.

«В следующем году предстоят выборы в восточной земле Саксония-Анхальт, и на них АдГ может показать феноменальный результат, получив абсолютное большинство в местном парламенте. Тогда получится, что партия будет представлена в верхней палате федерального парламента — бундесрате — комментирует Александр Котов. В этом случае партия сможет точно влиять на федеральную политику.