Из под огня – в реанимацию: как немецкий врач спасает российских бойцов

17 сентября 2025 - 19:27
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Немецкий врач Томас спасает жизни российских бойцов в больнице Донецка

Благодаря немцу тяжелораненый боец доехал до больницы живым

В донецкой больнице за жизнь российских бойцов борется немецкий военный врач Томас. Доктор с прозрачными глазами свободно говорит по-русски и не боится тяжелых случаев, берясь за самую сложную работу. Об этом рассказала Юлия Андриенко, которая на некоторое время стала сестрой милосердия.

– Раненый в машине, которого привез нам немец, без сознания, со множественными травмами – работа дронов. Помощь военные медики ему оказывали в условиях, близких к полевым, – поделилась журналистка.

Томас привез бойца в крайне тяжелом состоянии: множественные переломы, контузия, ожоги и повреждения головы. Пациент был заинтубирован, подключен к аппарату ИВЛ, переломы зафиксированы. Благодаря грамотной помощи раненого удалось довезти до нейрохирургической реанимации живым.

Врачи отмечают, что военные травмы особенно сложные – здесь редко бывает что-то одно, чаще сразу несколько тяжелейших повреждений. Но даже в таких условиях команда нейрохирургов и реаниматологов в Донецке продолжает спасать бойцов, а немец Томас стал для них надежным коллегой.

