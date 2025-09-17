Евросоюз пытается сорвать мирные переговоры по Украине. В этом ему активно помогает руководство ООН, где собралось слишком много «пикейных жилетов». А сам генсек ООН Антониу Гутерриш очень подвержен западной привычке отменять историю — об этом, не скрывая своего сожаления, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе.

Это уже девятая встреча в подобном формате. «Мы ценим интерес мирового большинства в вашем лице к тем усилиям, которые предпринимаются в связи с украинским кризисом», - обратился министр к приехавшим на круглый стол 55 послам.

На этот раз за неделю до поездки в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН Лавров предложил посмотреть на происходящее на Украине через призму устава этой ключевой международной организации.

Руководство Организации Объединенных наций, считает глава российской дипломатии, всячески выгораживает киевский режим: «И только когда грубейшие нарушения международного гуманитарного права отрицать невозможно, тогда секретариат, стесняясь, выступает с обезличенными призывами к сдержанности». Подобная реакция наблюдалась во время вторжения нацистских киевских формирований в Курскую область, где нет ни одного военного объекта, а также откровенной провокации в городе Буче.

Россия направила несколько запросов в комиссариат ООН по правам человека с просьбой предоставить конкретную информацию по Буче. Последний раз в прошлом сентябре. Ответ получили лишь в июле 2025 года. В комиссариате пришли к выводу, что соответствующие сведения не могут быть раскрыты, поскольку это нарушило бы обязательства по соблюдению конфиденциальности и … могло бы поставить под угрозу деятельность ООН.

«Если вы что-то поняли в этом ответе, я вам завидую, - сказал министр. – Не хочет секретариат ООН никоим образом выводить на чистую воду тех, кто устраивает кровавые инсценировки».

На личную просьбу раскрыть информацию по Буче, подчеркнул Лавров, Гутерриш стыдливо отводит глаза: «Я считаю, что это позор для генерального секретаря и всего секретариата».

- Нам очень печально видеть, как руководство секретариата все чаще смыкается с западным антироссийским фронтом, - заметил дипломат. Тем самым наносится огромный ущерб авторитету ООН.

Сергей Лавров пообещал разобраться с этой неприемлемой для все большего числа стран ситуацией: «Будем добиваться того, чтобы все вернулись к использованию площадки ООН для поиска разумных компромиссов и баланса интересов».