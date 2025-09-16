В Стамбуле опять протесты

Этой ночью в крупнейшем городе Турции шли стычки полиции и протестующих. Сторонники оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) вышли на улицу после блокировки полицией штаб-квартиры партии в Стамбуле и решения суда о смене местного руководства. Активисты скандируют требовали отставки властей. Также были попытки прорвать полицейский кордон.

Сообщалось, что власти заглушили работу соцсетей, чтобы ослабить координацию дальнейших протестов.

Это продолжение давнишней истории с арестом и посадкой в тюрьму самого популярного лидера оппозиции, экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу. По ряду соцопросов он обходит по популярности Эрдогана, однако власти просто не допускают его до выборов — из-за уголовных дел, возбужденных против него.

В марте этого года Имамоглу был заключен под стражу по обвинению в публичном оскорблении и угрозах в адрес должностного лица при исполнении. Это стало поводом для больших уличных протестов. В июле по делу был вынесен вердикт — экс-мэра приговорили к году и восьми месяцам тюрьмы. Обвинительный приговор также запрещает ему участвовать в выборах.

Однако на Имамоглу власти не остановились. В июле задержали еще трех оппозиционных политиков — мэра Адана Зейдана Каралара, мэра Адыямана Абдуррахмана Тутдере и мэра Антальи Мюхиттина Боджека. Все они представляют оппозиционную НРП. Ранее на неделе был задержан бывший мэр Измира Тунч Сойер. Задержания проведены на основании ордера стамбульской прокуратуры по делам о коррупции в местных органах, пишут турецкие СМИ.

«Оппозиция сейчас фактически дезорганизована. После ареста своего лидера Имамоглу в марте им так и не удалось поднять протестную волну. Сейчас Эрдоган фактически подавляет остатки оппозиции. В целом, сопротивлением этому довольно слабое, поэтому я бы не ожидал, что произойдет какие-то крупные столкновения с полицией», — говорит aif.ru турецкий эксперт.

Фактически таким образом Эрдоган готовится к следующим президентским выборам. По конституции он не может идти на третий срок, однако у него все равно есть варианты как продлить свое пребывание у власти.

Первый — это изменить конституцию. Второй — объявить досрочные выборы. В этом случае он тоже сможет выставить свою кандидатуру. «Досрочные выборы могут пройти в конце 2027 года, и сейчас Эрдоган активно зачищает политическое поле от популярных оппонентов», — резюмирует политолог.