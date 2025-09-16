  1. Home
16 сентября 2025 - 21:10
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
«Хезболла»: Оружие сопротивления — это красная линия

Ливан подвергается откровенному иностранному шантажу

Хасан Аль-Халиль, политический заместитель генерального секретаря ливанской «Хезболлы», заявил: «Вопрос об оружии поднимается в рамках иностранного диктата, 99 процентов которого формулируются под названием «монополия на оружие». Аль-Халиль отметил, что этот вопрос явно противоречит сказанному во вступительной речи и заявлению министра, и что Ливан подвергается откровенному иностранному шантажу в отношении средств к существованию своего народа, программы восстановления и даже бюджета ливанской армии».

