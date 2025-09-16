Министр обороны Ирана: Мир пытается установить новую систему

Бригадный генерал Азиз Насирзаде, министр обороны и поддержки Вооружённых сил Ирана, в понедельник на церемонии открытия 7-й Международной книжной выставки «Мир и оборона» в Тегеране, ссылаясь на различные теории о создании новой мировой системы, заметил: «Причина многочисленных войн в мире за последние 30 лет кроется в теории создания однополярного мира, который оказывает давление на одну сторону, но другие стороны этому сопротивляются». Как сообщает Pars Today, он добавил: «После распада Советского Союза в 1990 году существовавшее в мире биполярное пространство распалось, и мир борется за создание новой системы».

Глава минобороны Ирана назвал однополярную систему заговором для всего мира и заявил: «Изучив войны в Афганистане, Ираке, Украине, а также войны в разных районах Западной Азии, в том числе в Сирии, и атаки, совершённые печально известным сионистским режимом, мы приходим к выводу, что эти войны, хотя и оказывают политическое влияние на внешнюю политику США, также рассматриваются как инструмент в руках Запада, стремящегося создать однополярную систему в мире».