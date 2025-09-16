Президент Ирана: Сионистский режим непреднамеренно пробудил коллективную волю исламской нации

Подчеркнув, что нападение сионистского режима на Доху было продиктовано отчаянием и безысходностью, Президент Ирана заявил: «Режим, уверенный в своей позиции, не нуждается в бомбардировках переговорщиков».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в понедельник на экстренном заседании глав исламских стран и Лиги арабских государств в Дохе, Катар, которое было проведено для принятия единой позиции против преступлений сионистского режима, добавил: «Сионистский режим объявил войну суверенитету, достоинству и будущему стран региона».

Президент Ирана заметил: «Наглая агрессия израильского режима 9 сентября 2025 года против Катара была заранее спланированным нападением, осуществленным с целью сорвать дипломатические усилия по прекращению геноцида в секторе Газа. Это нападение на дипломатию было не просто преступлением, а публичным и бесстыдным заявлением о том, что решающую роль играет военная сила, а не закон».

Пезешкиан также отметил: «К сожалению, террористы, правящие в Тель-Авиве, стали еще более безрассудными, ощутив безнаказанность после аналогичного предательства дипломатии в июне 2025 года и начала агрессивной войны против иранского народа».

Президент Ирана подчеркнул: «Не должно быть никаких сомнений в том, что нападения на Доху на прошлой неделе были чистейшим терроризмом; это доказательство того, что тель-авивский режим отказался от каких-либо моральных и правовых ограничений».

Подчеркнув, что за последние два года сектор Газа пережил ужасающие преступления, которые стали испытанием для совести человечества, глава исполнительной власти Ирана добавил: «Сегодня Газа горит; более 64 000 палестинцев погибли менее чем за два года; палестинские дети голодают, и в то же время мир с удовлетворением наблюдает за происходящим и словесно осуждает; Международный суд ООН постановил, что действия сионистского режима являются геноцидом, но машина убийств продолжает работать и теперь распространилась на Катар».

Обращаясь к лидерам исламских стран и Лиге арабских государств, президент Ирана добавил: «Они должны осознать, какой опасный путь им предстоит пройти; в 2025 году сионистский режим бомбил несколько мусульманских стран. Каждое нападение и агрессия со стороны этого режима оправдываются как законная оборона, и каждый раз это приводит к двуличию со стороны западных стран и, в лучшем случае, к пустым осуждениям».