"Израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, что является основными актами геноцида в Римском статуте и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него ("Конвенция о геноциде")", — говорится в ее докладе.

Основные выводы комиссии:

Израиль продолжает совершать геноцид в секторе Газа, его действия в отношении населения наиболее беспощадны со времен 1948 года;

военные и политические лидеры страны, включая премьера Биньямина Нетаньяху, подстрекали к этому;

Тель-Авив несет ответственность за неспособность предотвратить геноцид в отношении жителей анклава;

страны обязаны использовать все инструменты, чтобы остановить действия ЦАХАЛ в Газе и на оккупированных территориях.

При этом МИД Израиля отверг доклад ООН, заявив, что он основан на "лжи ХАМАС". Также ведомство призвало распустить международную комиссию.

Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Он рассказал о намерении захватить анклав, чтобы "обеспечить периметр безопасности", а позднее передать его под управление гражданского правительства.

Вечером в понедельник ЦАХАЛ начала наступление на Газу, город подвергся массированным бомбардировкам. Сначала израильские ВВС нанесли удары по городу, затем туда вошли танки. СМИ сообщали о гибели нескольких десятков палестинцев.

При этом руководство Израиля призывало Нетаньяху воздержаться от операции, поскольку она старта операции семьи заложников провели акцию протеста у резиденции премьера в Иерусалиме из-поставит под угрозу жизни израильских заложников в городе, вряд ли позволит ликвидировать ХАМАС и приведет к большим жертвам среди ЦАХАЛ.

В последние месяцы Тель-Авив усилил блокаду сектора Газа и препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода на этой территории.

До этого ООН подтверждала максимальную фазу голода лишь дважды: в 2017 году в Южном Судане и в 2011-м — в Сомали.

По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года число погибших превысило 64 тысячи, в основном это мирные жители.