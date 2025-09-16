Владимир Путин в военной форме и ответный удар «Орешником»: Россия и Белоруссия скоординировали действия

Цель учений «Запад-2025» - отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии, - заявил глава государства

Владимир Путин прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области, чтобы подвести итоги учений России и Белоруссии «Запад-2025». Верховный главнокомандующий, в простой военной форме без погон, пожал руки бойцам, побеседовал с генералами на командном пункте. И сделал несколько по-военному коротких заявлений.

- Цель учений «Запад-2025» - отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии, - заявил глава государства. - Мероприятие проходит на сорока одном полигоне. Участие в нем приняли сто тысяч военнослужащих.

Президенту показали все новинки военной техники. От могучих военных мотоциклов и бронетранспортеров, до юрких сверхсовременных дронов. Причем часть территории под открытым небом была завешена камуфляжной сеткой - укрывая наши новинки военной техники от съемки со спутников.

- В учениях были задействованы около десяти тысяч систем вооружений и техники, - заявил Владимир Путин. - Из них триста тридцать три летательных аппарата. Это тактическая авиация, стратегическая авиация и военно-транспортная авиация. Применяется также свыше двухсот сорока семи кораблей: надводных, подводных и судов обеспечения. К нам для участия в мероприятиях учения «Запад-2025» прибыло двадцать пять иностранных делегаций.

Кстати, с гостями президент был любезен - приезжих военных встретил теплыми словами, и подчеркнул, что учения оказались очень полезными и подчеркнули высочайший уровень доверия между странами.

- В учениях принимала современная техника, используемая в практической боевой работе, - многозначительно заметил президент. - Да и планы учения строятся исходя из опыта, полученного при проведении специальной военной операции.