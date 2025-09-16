Глава Белого дома добавил, что во время будущих переговоров между Москвой и Киевом ему, вероятно, придется быть с обеими делегациями в одной комнате, поскольку стороны "не могут находиться вместе".

Также он снова призвал европейские страны перестать покупать российскую нефть.

В субботу Трамп сообщил о готовности ввести серьезные санкции против Москвы при выполнении этого условия. По его мнению, оно может сыграть роль в прекращении украинского конфликта.

В недавнем интервью Sky News глава киевского режима поставил президенту США условие по урегулированию конфликта. Так, он призвал его ввести жесткие санкции против России, не дожидаясь пока это сделают европейцы.

Также Зеленский выступил с утверждением, что единственный способ остановить боевые действия — это сначала принять определенные гарантии безопасности. В то же время он раскритиковал саммит на Аляске, утверждая, что глава Белого дома там "слишком много дал" России.

Эти заявления можно расценить как признак роста напряжения между украинскими властями и европейцами с одной стороны и Трампом с другой.

Владимир Путин отмечал, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Киеву, так и Москве. Он указал, что Россия их будет исполнять в полном объеме, но до сих пор никто с ней их на серьезном уровне не обсуждал.

Говоря о возможной встрече с Зеленским, Путин подчеркивал, что если тот готов к ней, то пусть приезжает в Москву. Пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее пояснил, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российский лидер готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка.