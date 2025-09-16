Европейский Союз отложил презентацию 19-го пакета санкций против Москвы

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на ТАСС, Politico, ссылаясь на европейского дипломата и чиновника, написало, что Европейский Союз, который должен был представить 19-й пакет санкций против России завтра (17 сентября), отложил это на неопределенный срок.

По словам источников Politico, не ожидается, что 19-й пакет санкций будет объявлен завтра, и Европейская комиссия не назвала новую дату официальной презентации этих санкций.

Politico напоминает, что задержка произошла из-за того, что Европейский Союз сместил свой фокус с введения новых санкций против России на оказание давления на Словакию и Венгрию с целью «снижения зависимости от московской нефти».

Президент США Дональд Трамп заявил вчера, что он готов ввести санкции против России, но при условии, что европейцы сделают то же самое. По его словам, Вашингтон не может принять полное действие против России, в то время как европейские страны продолжают покупать российскую нефть.

Другое условие Трампа — введение тарифов от 50 до 100 процентов на Китай. По словам президента США, такие действия помогут положить конец украинскому кризису, а после окончания войны введенные тарифы будут отменены.