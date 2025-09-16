Визит представителя службы безопасности России в Ирак

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Русия аль-Яум», секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Багдад, столицу Ирака, для встречи с политическим и военным руководством страны.

Секретариат Совета Безопасности России объявил, что на этих встречах будет подчеркнута поддержка Москвой укрепления и расширения сотрудничества в области безопасности с Ираком. Также планируется обсудить пути расширения двусторонних отношений между Ираком и Россией, а также региональные вопросы.