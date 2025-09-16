  1. Home
Россия: Вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, будут решены дипломатическим путем

16 сентября 2025 - 13:40
News ID: 1727572
Source: ABNA
Глава «Росатома» подчеркнул политизированность Генеральной конференции МАГАТЭ и заявил, что решение вопросов, связанных с ядерной программой Ирана, возможно только дипломатическим путем.

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на агентство ТАСС, глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил сегодня, в понедельник, что Генеральная конференция этого органа в этом году стала «очень политизированной».

Глава «Росатома» продолжил, что «события на Ближнем Востоке (Западной Азии) практически не оставили ни одному из выступающих возможности оценить и высказать свое мнение об атаках (незаконном и нелегитимном вторжении США в Иран) и ядерной программе Ирана».

Алексей Лихачев добавил о ядерной программе Ирана: «Решение вопросов, связанных с ядерной программой Ирана, возможно только дипломатическим путем». Он также добавил, что Москва приветствует соглашение от 9 сентября между Ираном и МАГАТЭ о восстановлении гарантий агентства. Российский чиновник отметил: «Это прекрасный пример того, как можно решать самые сложные задачи путем диалога. Россия готова участвовать любым возможным способом в поиске переговорных решений на основе международного права и в соответствии со статьей 4 ДНЯО».

